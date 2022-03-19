Тюмень, 19 марта, 2022, 07:33 — ИА Регнум. В Тюмени с 19 по 21 марта синоптики обещают плюсовую температуру. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Анна Алябьева ИА REGNUM Весна

Ночные температуры будут ещё напоминать о зиме и составят — 8… — 11 °C. Днём температура атмосферного воздуха будет — 3…+ 2 °C.

Синоптики прогнозируют в регионе небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер юго-западный7−13 м/с.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 марта в Москве будет небольшая облачность, без осадков, местами гололедица, температура воздуха +5… +7 °C.