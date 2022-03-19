Москва, 19 марта 2022, 07:29 — REGNUM LG Electronics — производитель бытовой электроники — приостановил все поставки в Россию, говорится в заявлении компании.
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«LG Electronics приостанавливает все поставки в РФ и продолжит внимательно следить за развитием ситуации», — отмечается в сообщении.
Указывается, что LG по-прежнему привержена «поддержке усилий по оказанию гуманитарной помощи».
При этом, о какой ситуации идет речь, не уточняется.
Ранее экспорт товаров в РФ приостановил и Samsung, причиной были названы трудности с логистикой.