Москва, , 07:21 — REGNUM Лейтенант медицинской службы Алексей Писарев оказал медпомощь 15 военнослужащим, тяжело раненным в ходе артиллерийского обстрела украинских националистов. В течение суток он следил за их состоянием, после чего обеспечил эвакуацию.

Минобороны РФ

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Ефрейтор Виталий Карнаев, находясь под ударом РСЗО националистов, обеспечивал связь внутри колонны, попавшей в засаду, и со штабом. Несмотря на полученное ранение, Виталий продолжил поддерживать связь — это помогло военнослужащим отразить атаку и уничтожить боевиков.

Экипаж под командованием старшего сержанта Яна Волкова развёртывал связь, когда попал под миномётный обстрел. Волков получил тяжёлое ранение в руку и живот, но продолжил руководить действиями связистов. Оказав себе первую медпомощь, он вышел на связь со штабом и передал информацию об обстановке.

Карнаев и Волков представлены к медали «За отвагу».