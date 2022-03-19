Красноярск, 19 марта, 2022, 07:17 — ИА Регнум. На военный аэродром в Забайкальском крае для участия в лётно-тактических учениях и выполнения боевых стрельб на полигоне Телемба в Бурятии перелетели истребители-перехватчики МиГ-31БМ, базирующиеся в городе Канске Красноярского края. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru МиГ-31БМ

В сообщении отмечается, что во время беспосадочного перелёта экипажи перехватчиков преодолели расстояние около двух тысяч километров.

пресс-служба ЦВО «В ходе учебно-боевых задач лётчики выполнят поиск, обнаружение, захват и боевые пуски управляемых ракет класса «воздух-воздух» дальнего радиуса действия по одиночным и групповым целям, имитирующим крылатые и баллистические ракеты противника».

В проходящих в регионе учениях, которые завершатся в конце марта, помимо сверхзвуковых перехватчиков задействованы транспортные самолёты Ан-12 и Ан-26, участвует около 100 человек лётного и инженерно-технического состава.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатку после глубокой модернизации вернулись сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ, которые вскоре приступят к боевому дежурству по противовоздушной обороне на Камчатке и в Арктике.