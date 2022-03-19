Тюмень, 19 марта, 2022, 07:16 — ИА Регнум. В Тюмени жильцы расселённого аварийного дома по улице Ставропольской, 1а обеспокоены из-за роста стоимости недвижимости. Их квартиры оценены были в 2021 году, выплаты начнутся в 2022-м. И пока жильцы указанного дома договариваются с застройщиком, они опасаются, что им быстро переведут деньги по старой оценке и перестанут компенсировать съём жилья, сообщают они в социальных сетях.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени Состояние дома на ул. Ставропольской, 1 а в начале переселения.

Специалисты департамента земельных отношений и градостроительства администрации города Тюмени прокомментировали ситуацию. Чиновники напомнили, что расселение дома по ул. Ставропольской, 1а происходит в рамках договора о комплексном развитии территорий, заключённого 13 декабря 2021 года администрацией города Тюмени с ООО «Специализированный застройщик Звезда».

«По условиям указанного договора, между собственниками, выразившими свое согласие с размером возмещения, администрацией города Тюмени и застройщиком заключаются трёхсторонние соглашения об изъятии жилого помещения для муниципальных нужд. Выплаты размера возмещения за изымаемые жилые помещения собственникам будут произведены застройщиком в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и трёхсторонним соглашением», — отметили в мэрии Тюмени.

Кроме того, жителей дома по ул. Ставропольской, 1а выселили не в рамках реновации, а по причине опасности проживания в доме.

«В связи с установлением границ зоны вероятной чрезвычайной ситуации жителям многоквартирного дома администрацией города Тюмени предоставляется возмещение на оплату найма жилых помещений и риелторских услуг», — напомнили в горадминистрации.

В мэрии Тюмени подчеркнули, что выплаты за съёмное жильё переселенцам будут осуществляться до исполнения обязательств застройщиком по выплате возмещения за квартиры в рамках трёхсторонних соглашений.