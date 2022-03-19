Буэнос-Айрес, , 07:13 — REGNUM Гуманитарную помощь для украинских беженцев направили в Польшу власти Аргентины. Об этом 18 марта сообщает министерство иностранных дел и по делам религий латиноамериканской Республики.

Аргентина Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Всего было отправлено 2,5 тонны груза, в состав которого вошли одеяла, раскладные кровати, аптечки, предметы гигиены и первой необходимости. Отмечается, что часть груза была собрана на пожертвования, собранные украинской диаспорой в Аргентине, а ещё одну часть предоставила гуманитарная организация «Белые каски», которая в Аргентине находится в ведении МИД.

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