Владимир, , 07:12 — REGNUM 18 марта во Владимире состоялся митинг-концерт «Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!».

Следите за развитием событий в трансляции: «Восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией — трансляция»

В этом году мероприятие собрало рекордное количество участников — порядка 1300 человек.

Люди хотели не только отметить 8-ю годовщину исторического события, но и высказаться ЗА решение Президента РФ о проведении спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, поддержать задействованных в ней российских воинов.

После митинга в Донбасс отправился грузовик с гуманитарной помощью, которую собрали жители Владимирской области: свыше 9 тонн товаров первой необходимости.

Это уже вторая гуманитарная миссия — в первый раз помощь была направлена в ЛНР и ДНР в начале марта.