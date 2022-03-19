Москва, 19 марта 2022, 07:09 — REGNUM 17 и 18 марта молодые творцы проекта выступали на концертах и проводили мероприятия для юных крымчан.
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Накануне праздника, 17 марта, в городе Судак Республики Крым состоялось открытие детского веревочного парка «Весна». Грант на его создание выиграла педагог Елена Дорофей на Всероссийском конкурсе молодежных проектов в рамках образовательного заезда «Тавриды».
В торжественном открытии парка приняли участие молодые артисты арт-кластера: Nansi&Sidorov, ANOPRIEV, TIGRANI, Сергей Большаков и Алексей Кравченко.
18 марта резиденты «Тавриды» организовали праздничную музыкально-интерактивную программу для детей в Доме культуры Судака.
Также, 18 марта артисты «Тавриды» — Василий Пасечник, Галя Петрыкина, Малика Разакова и Lebedeva — выступили на праздничном концерте, который прошел в «Лужниках».