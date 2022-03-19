Тегеран, , 08:04 — REGNUM 18 марта вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Энси Хазали провела встречу с министром труда и социальных вопросов Армении Нареком Мкртчяном в Нью-Йорке. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Обе стороны встретились в кулуарах шестьдесят шестой сессии Комиссии по положению женщин. В ходе беседы Хазали указала на роль Исламской Республики в качестве координатора Ассоциации стран Индийского океана (IORA) по расширению экономических прав и возможностей женщин, отметив, что иранское правительство предоставляет женщинам возможности трудоустройства и профессиональные навыки.

«Мы помогаем парам укрепить основы семьи, а также помогаем молодежи сохранить свою ирано-исламскую идентичность», — подчеркнула она.

Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи также предложила взаимное сотрудничество в академической области, призвав к реализации некоторых проектов на основе общей координации.

Нарек Мкртчян, в свою очередь, указал на дружественные связи между Ираном и Арменией, выразив надежду, что сотрудничество в рамках проекта по развитию профессиональных навыков расширится и охватит более высокий процент женщин.