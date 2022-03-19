Тегеран, 19 марта, 2022, 09:02 — ИА Регнум. 18 марта представитель внешнеполитического ведомства Европейского союза (ЕС) выразил оптимизм по поводу результатов переговоров по ядерной программе Ирана в Вене и заявил, что сторонами все еще предпринимаются усилия для успешного проведения текущих переговоров. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Питер Стано сообщил журналистам в Брюсселе, что Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель, который координирует переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в Вене, тратит много времени и энергии на обеспечение полного выполнения соглашения.

Он отметил, что ЕС по-прежнему пессимистично относится к результатам переговоров, поэтому продолжает неустанно прилагать усилия по достижению поставленных целей.

Тем не менее Стано заявил, что ввиду появления ряда внешних факторов, напрямую не связанных с иранским вопросом, венские переговоры пришлось на некоторое время приостановить.

«Несмотря на это, ЕС как координатор переговоров работает со всеми сторонами, включая Иран, чтобы обеспечить хорошее соглашение», — подчеркнул он.