Тегеран, , 09:30 — REGNUM 18 марта официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что политизированный и избирательный подход к правам человека не может способствовать укреплению принципов международного права. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Саид Хатибзаде Https://www.irna.ir/

Хатибзаде в ответ на недавний доклад специального представителя по ситуации с правами человека в Исламской Республике Иран заявил, что его страна осуждает предвзятый, несправедливый и необоснованный доклад, который наполнен искаженной информацией.

«Иран осуждает односторонние принудительные меры и отказ специального докладчика поднять вопрос о негативном воздействии ряда мер на осуществление прав человека, что является признаком отсутствия беспристрастности», — отреагировал иранский дипломат.

Исключив ложные обвинения, которые основаны на неверных данных из предвзятых источников, пресс-секретарь подчеркнул:

«Иран также исключает двойные стандарты и лицемерный подход Запада к вопросу о правах человека в исламской стране. Тегеран привержен поддержке и укреплению прав человека во всем мире, при этом исламский истеблишмент продолжает предпринимать различные усилия по улучшению положения иранского народа на фоне страданий от односторонних санкций, наложенных Соединенными Штатами».