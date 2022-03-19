Замминистра обороны России встретился с послом Китая
Москва, 19 марта, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин 18 февраля встретился в Москве с чрезвычайным и полномочным послом Китая в России Чжан Ханьхуэем. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Минобороны России
Александр Фомин
В сообщении военного ведомства отмечается, что переговоры состоялись по просьбе китайской стороны.
«В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес».
18 марта постпред Китая Чжан Цзюньзаявил на заседании Совбеза ООН, что США и нынешние власти Украины должны ответить на вопросы, касающиеся военно-биологической деятельности на украинской территории.
Как сообщало ИА REGNUM, США объявили Китаю, что поддержка российской специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины — это «плохой выбор».