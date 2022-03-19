Москва, 19 марта, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин 18 февраля встретился в Москве с чрезвычайным и полномочным послом Китая в России Чжан Ханьхуэем. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Минобороны России Александр Фомин

В сообщении военного ведомства отмечается, что переговоры состоялись по просьбе китайской стороны.

пресс-служба Минобороны РФ «В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес».

18 марта постпред Китая Чжан Цзюньзаявил на заседании Совбеза ООН, что США и нынешние власти Украины должны ответить на вопросы, касающиеся военно-биологической деятельности на украинской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, США объявили Китаю, что поддержка российской специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины — это «плохой выбор».