Тегеран, 19 марта, 2022, 07:59 — ИА Регнум. 18 марта министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 139 478, причем 91 иранец погиб от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Еще 91 иранец скончался от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 139 478 человек», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 2175 новых случаев заражения COVID-19, при этом 419 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 812 005 пациентов из общего числа 7 137 894 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете также приводится, что 2167 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения объявило, что 63 728 118 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 56 486 612 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.