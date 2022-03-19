Тегеран, , 09:58 — REGNUM Односторонние санкции Соединенных Штатов в отношении Ирана создали трудности на пути реализации нескольких программ в области здравоохранения и медицины, заявил иранский представитель 18 марта. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Энси Хазали выступила с замечаниями в кулуарах шестьдесят шестой сессии Комиссии по положению женщин во время ее встречи с президентом Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) Колленом В. Келапиле в Нью-Йорке.

Вице-президент Ирана поздравила Келапиле с назначением на пост главы ЭКОСОС, отметив, что в настоящий момент существует отличная возможность проложить путь для сотрудничества между ЭКОСОС и Тегераном в области расширения прав и возможностей женщин.

«Исламская Республика готова предоставить другим странам по всему миру образование и тренинги в соответствии со своим собственным опытом в различных сферах деятельности, включая сельское хозяйство и информационные технологии», — подчеркнула Хазали.

Иранский представитель также указал на трудности, возникшие после распространения инфекции COVID-19, отметив, что незаконные санкции, введенные США в отношении Ирана, затруднили реализацию многих проектов, связанных с сектором здравоохранения и медицины.

Председатель ЭКОСОС выразил удовлетворение предложением Хазали о сотрудничестве в расширении прав и возможностей женщин, отметив значимую роль Комиссии по положению женщин как вспомогательного органа ЭКОСОС.

Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС) под общим руководством Генеральной Ассамблеи ООН координирует экономическую и социальную деятельность Организации Объединенных Наций.