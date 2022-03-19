Тегеран, , 07:16 — REGNUM 18 марта вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Энси Хазали провела переговоры с министром по делам женщин Нигерии и министром социального развития Полин Талле в кулуарах шестьдесят шестой сессии Комиссии по положению женщин в Нью-Йорке. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Во время встречи вице-президент Ирана по делам женщин и семьи упомянула о некоторых достижениях Исламской Республики в сохранении прав женщин и поддержке семейного фонда, включая улучшение состояния здоровья, повышение продолжительности жизни, страхование, а также снижение неграмотности среди женщин по всей стране.

Далее она указала на план поддержки семей и домашнего бизнеса, отметив, что такие возможности помогли женщинам по всему Ирану приобрести профессиональные навыки и найти работу. Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи также призвала к обмену опытом между Нигерией и Исламской Республикой в области образования.

Нигерийский министр, со своей стороны, указала на ситуацию с образованием, неграмотностью и детьми, бросающими школу в ее стране, отметив, что африканское государство пытается предоставить женщинам необходимые средства для расширения их возможностей.

Ссылаясь на готовность действующего президента выделить 35 процентов политических должностей женщинам, Полин Талле заявила, что страна проложила путь для предоставления женщинам-политикам до 30 процентов мест в парламенте. Она также сообщила, что в настоящее время доля женщин на различных должностях невелика и составляет около 8 процентов.