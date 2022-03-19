19 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 11:37 — REGNUM Заявление депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета («Единая Россия») о том, что он предложил конфисковать в России имущество, владельцами которого являются украинские олигархи, а вырученные от продажи активов средства направить на восстановление Донбасса, стало поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 19 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Плакат 1902 года. Богач и бедняк (фрагмент)

«Давно пора. И не только украинских», — написал Руслан Л.

Многие пользователи пришли к выводу, что у украинских олигархов заберут не их имущество, потому что то, чем они владеют, по праву принадлежит России.

«Россия почти 30 лет помогала народу украинскому, а по факту те деньги, которые озвучил наш президент, дивным образом перекачивали в карманы украинских олигархов. Всё забрать и национализировать в пользу России. Пора расплачиваться по счетам», — пишет Руслан Ф.

Некоторые комментаторы надеются, что если инициатива будет взята на вооружение, то вырученные средства действительно пойдут на восстановление Донбасса, который сильно пострадал в результате многолетнего конфликта местных жителей с нацистским киевским режимом.

Михаил Шеремет Krym.er.ru

«Главное, чтобы средства конфискованные пошли не абы куда, а на восстановление Украины. Пускай эти украинские олигархи в кои-то веки своему народу помогут», — указывает Сергей К.

Часть людей полагает, что украинские олигархи таким нехитрым способом смогут помочь не только Донбассу, но и всему украинскому народу.

«Скоро Донбасс придётся восстанавливать после освобождения от нацистского режима. Вот пусть и оплачивают это восстановление те, кто этот бандеровский режим активно поддерживал. Думаю, если хорошенько этих олигархов потрясти, то и всю Украину можно будет заново отстроить», — предполагает Владимир Б.

«Давно пора! Даже у Зеленского, к примеру, в Крыму имеется недвижимость. У олигархов украинских надо забрать их активы, а также недвижимость за сотрудничество с неонацистами. Конфисковать дворцы и раздать их детям, под летние лагеря!» — предлагает Юркен Ю.

Ряд пользователей указывает на то, что не только украинские олигархи, но и украинские звёзды, поддерживающие неонацистов, могут предоставить своё имущество в качестве компенсации за те потери, которые понёс Донбасс.

«Кроме олигархов, есть ещё их певцы ртом, которые поддерживают тамошний нацистский режим. Причём у каждого есть квартиры и особняки в Москве, да и не только. Расселить туда следует нуждающихся», — призывает Денис К.

Нашлись и те, кто уверены, что не только лишь одни украинские олигархи могут поделиться своим имуществом с народом.

«Ещё следует национализировать всё у тех российских селебрити, которые с начала спецоперации сейчас «лечатся» в Израиле или «отдыхают» в Турции! Гребли деньги у российского народа, а потом, как крысы, рванули спасать бабло, не думая о последствиях! Нечего им делать в нашей стране, предателей надо наказывать!» — поделилась своим мнением Марина П.

«А если конфисковать имущество российских олигархов, то можно ещё и всю Россию восстановить!» — считает Леонид Г.

Напомним, 17 марта депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет («Единая Россия») заявил РИА Новости о том, что выступил с инициативой, согласно которой следует конфисковать российское имущество, владельцами которого являются украинские олигархи. Парламентарий отметил, что вырученные средства от продажи активов можно направить на восстановление Донбасса.