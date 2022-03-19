Вашингтон, , 06:37 — REGNUM Соединенные Штаты не будут направлять американские войска на Украину, чтобы избежать военного конфликта с Россией, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в интервью телеканалу CNN.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Президент четко дал понять, что наши войска не будут задействованы в конфликте с Россией на Украине», — заявил он.

Остин добавил, что США также не планируют обеспечивать бесполетную зону над Украиной по просьбе киевских властей. По его словам, это привело бы к неизбежному военному столкновению с Россией. Остин подчеркнул, что это закончилось бы плохо и для региона, и для всего мира.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба Народной милиции ДНР сообщила об уничтожении трех американских военных инструкторов при освобождении города Марьинка от киевских карателей. Уточнялось, что документы и найденные предметы позволили опознать погибших как военнослужащих США.