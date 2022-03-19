Москва, 19 марта, 2022, 06:24 — ИА Регнум. В субботу, 19 марта, в Москве будет небольшая облачность, без осадков, утром местами гололедица, температура воздуха +5… +7 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве. Парк «Зарядье»

В ночь на 20 марта в Москве переменная облачность, местами гололедица, температура воздуха −4… −2 °C.

Ветер северный, северо-западный 2−7 м/с, ночью северо-западный, западный 6−11 м/с. Атмосферное давление 769 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +2… +7 °C днём. Ночью — −7… −2 °C.

В воскресенье, 20 марта, днём в столице ожидается +7… +9 °C, по области +5… +10 °C, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в регионе ожидается −3… +2 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за гололедицы.