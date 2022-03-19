19 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили успешный платёж, который Россия совершила в целях обслуживания своего Госдолга, несмотря на замораживание значительной части резервов Центробанка.

Тимур Кондратьев, , 11:38 — REGNUM Сообщение Министерства финансов России о том, что платёжное поручение о выплатах купонного дохода по двум выпускам российских еврооблигаций, направленное банку-корреспонденту 14 марта, исполнено, что говорит о дальнейшем обслуживании Российской Федерацией своего госдолга, несмотря на замораживание значительной части резервов российского Центробанка, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 19 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Министерство финансов России Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

«Ланнистеры всегда платят по счетам», — шутит Вячеслав С.

Многие пользователи были удивлены, ведь Запад всем своим видом демонстрировал свою стойкую позицию, согласно которой российские деньги должны быть заморожены, в результате чего Россия не сможет расплатиться по долгам и наступит дефолт.

«Упс! И как так вышло? Кто бы мог подумать, что опять мир поддержал Украину не на полную, а так, на полшишечки», — пишет Константин К.

Некоторые комментаторы отметили, что, несмотря на поддавки, в которые играет с Россией Запад, по госдолгу не надо ничего платить, покуда этот самый Запад не разморозит резервы российского Центробанка.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Я не понял. То есть на нас все санкции наложили, а мы ещё и платить за них должны? А не офигели ли они? Раз уж нас обложили санкциями, нужно обнулить все внешние долги!» — поделился своим мнением Руслан Б.

«Да не надо им платить, пускай забирают с замороженных счетов. По факту это наши деньги, которые искусственно удерживаются и не допускаются к использованию», — отметила Eva S.

«Какая нам разница? Даже если был этот злосчастный дефолт, он бы никак не повлиял на российских граждан. Это искусственный дефолт, по факту у России деньги есть», — отмечает Алиса М.

Другие же, наоборот, считают необходимым пользоваться моментом и обходить препятствия, которые выстраивают перед Россией западные страны.

«Получается, что иностранные банки приняли оплату России, хотя наложили на неё максимальные санкции и даже запретили ей валюту покупать? Поддерживают, значит, курс России на независимость? Ну, молодцы», — считает Игорь К.

«Хорошо, что у нас долгов не так много. Так бы нас крепко схватили за одно место. А получается, что даже с половиной арестованных счетов у России есть возможность расплачиваться, согласно взятым на себя обязательствам. Опять Запад оказался провёрнут вокруг пальца», — поделился своим мнением Алексей Г.

Часть людей полагает, что России пора переходить от экономической обороны в соответствующее наступление.

«Хотели искусственно Россию в дефолт ввести, но не получилось? Что там с Западом случилось? Почему ошибка за ошибкой? Нам, конечно, радостно, но тенденция пугает. Понаберут на руководящие должности людей по объявлению», — написал Сергей Х.

«Надо принимать контрмеры. Раз они пытались загнать нашу экономику в искусственный дефолт, то мы тоже должны создать им подобные условия. Нельзя всё время лишь отбиваться. Нужно переходить в контратаку», — считает Павел Е.

Напомним, 17 марта на сайте Министерства финансов России была опубликована информация, согласно которой платёжное поручение о выплатах купонного дохода по двум выпускам российских еврооблигаций, направленное банку-корреспонденту 14 марта, исполнено. В результате, несмотря на замораживание значительной части резервов российского Центробанка, Россия не испытала проблем с обслуживанием госдолга.