Эр-Рияд, , 06:11 — REGNUM Информацию о якобы готовящемся визите госсекретаря США Энтони Блинкена в Саудовскую Аравию опроверг МИД Королевства. Об этом 19 марта сообщило Саудовское агентство печати.

Флаг Саудовская Аравии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

МИД страны опроверг информацию, распространённую рядом СМИ, которые ссылаются на неназванный источник во внешнеполитическом ведомстве Королевства, о визите госсекретаря США Блинкена в страну в ближайшее время. Данная информация, по заверению МИД Саудовской Аравии, не соответствует действительности. Ведомство официально заявило, что не делало никаких сообщений по данному поводу.

Информацию о готовящемся визите в Саудовскую Аравию госсекретаря США Энтони Блинкена сообщил портал Axios со ссылкой на пять американских, израильских и палестинских источников. Уточнялось, что Блинкен якобы отправится в конце марта с визитом в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Израиль, кроме того, он якобы намерен посетить Западный берег реки Иордан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что госсекретарь США Блинкен обсудил с главой украинского МИДДмитрием Кулебойпоставки оружия и гуманитарной помощи Киеву.

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