Эр-Рияд, 19 марта, 2022, 06:11 — ИА Регнум. Информацию о якобы готовящемся визите госсекретаря США Энтони Блинкена в Саудовскую Аравию опроверг МИД королевства. Об этом 19 марта сообщило Саудовское агентство печати.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Саудовская Аравии

МИД страны опроверг информацию, распространённую рядом СМИ, которые ссылаются на неназванный источник во внешнеполитическом ведомстве королевства, о визите госсекретаря США Блинкена в страну в ближайшее время. Данная информация, по заверению МИД Саудовской Аравии, не соответствует действительности. Ведомство официально заявило, что не делало никаких сообщений по данному поводу.

Информацию о готовящемся визите в Саудовскую Аравию госсекретаря США Энтони Блинкена сообщил портал Axios со ссылкой на пять американских, израильских и палестинских источников. Уточнялось, что Блинкен якобы отправится в конце марта с визитом в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Израиль, кроме того, он якобы намерен посетить Западный берег реки Иордан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что госсекретарь США Блинкен обсудил с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой поставки оружия и гуманитарной помощи Киеву.