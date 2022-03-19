Вашингтон, , 06:06 — REGNUM В США 18 марта на 89-м году жизни умер старейший член палаты представителей Конгресса США Дон Янг (республиканец от штата Аляска). Об этом со ссылкой на бывшего руководителя секретариата конгрессмена Джека Фергюсона сообщает газета Anchorage Daily News.

Конгресс США

Джек Фергюсон «Мне грустно терять такого хорошего друга, человека, которого я знал всю его политическую карьеру».

Янг являлся старейшим членом американского законодательного округа, с 1973 года представлявшим в нижней палате Аляску. За влиятельность Янга его часто называли «третьим сенатором от Аляски».

Напомним, что 24 февраля 2022 года Янг внёс в палату представителей законопроект о запрете импорта российских морепродуктов.