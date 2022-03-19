Батуми, Грузия, , 20:04 — REGNUM В городе Батуми, собравшиеся на улице Гоголя социально незащищённые и не имеющие собственного жилья граждане требует от властей заселить их в дома, подлежащие демонтажу, сообщает 18 октября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Протест Nathan Keirn

Несколько жилых домов на улице Гоголя принадлежат компании «Метросит» скандально известного турецкого бизнесмена Галипа Озтюрка. Строительство этих зданий велось незаконно, и мэрия Батуми заявляла, что компания была оштрафована 39 раз, но строительство не прекращалось.

Сейчас же, по словам протестующих, решение о демонтаже зданий уже принято, и они призывают власти разрешить им жить в этих в домах вместо того, чтобы демонтировать их.

«Власти говорят, что дома были построены незаконно и что планируется понижение их снос. Не надо сносить, пусть бездомные, которые годами живут в съёмных квартирах, получат возможность жить здесь. Сейчас столько полицейских явилось, а где они все были, когда это строилось незаконно?!», — сказал один из участников митинга.