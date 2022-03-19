В Батуми бездомные потребовали заселить их в дома, подлежащие сносу
Батуми, Грузия, 19 марта, 2022, 20:04 — ИА Регнум. В городе Батуми, собравшиеся на улице Гоголя социально незащищённые и не имеющие собственного жилья граждане требует от властей заселить их в дома, подлежащие демонтажу, сообщает 18 октября грузинский телеканал «TV Пирвели».
Несколько жилых домов на улице Гоголя принадлежат компании «Метросит» скандально известного турецкого бизнесмена Галипа Озтюрка. Строительство этих зданий велось незаконно, и мэрия Батуми заявляла, что компания была оштрафована 39 раз, но строительство не прекращалось.
Сейчас же, по словам протестующих, решение о демонтаже зданий уже принято, и они призывают власти разрешить им жить в этих в домах вместо того, чтобы демонтировать их.
«Власти говорят, что дома были построены незаконно и что планируется понижение их снос. Не надо сносить, пусть бездомные, которые годами живут в съёмных квартирах, получат возможность жить здесь. Сейчас столько полицейских явилось, а где они все были, когда это строилось незаконно?!», — сказал один из участников митинга.