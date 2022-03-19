Челябинск, , 05:59 — REGNUM В Челябинске директор одного сетевого магазина осуждена за присвоение денег. Приговор вынес Курчатовский райсуд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В суде

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По данным следствия, она похитила 656 тыс. рублей. Этот шаг женщина объяснила стражам порядка своими материальными трудностями. Часть выручки она изымала из сейфа, не отдавая на инкассацию, а затем вносила ложные данные о сумме инкассированных средств.

Суд назначил даме два с половиной года условно. Также ей отмерили двухлетний испытательный срок.