Челябинск, 19 марта, 2022, 05:59 — ИА Регнум. В Челябинске директор одного сетевого магазина осуждена за присвоение денег. Приговор вынес Курчатовский райсуд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Pixabay.com В суде

По данным следствия, она похитила 656 тыс. рублей. Этот шаг женщина объяснила стражам порядка своими материальными трудностями. Часть выручки она изымала из сейфа, не отдавая на инкассацию, а затем вносила ложные данные о сумме инкассированных средств.

Суд назначил даме два с половиной года условно. Также ей отмерили двухлетний испытательный срок.