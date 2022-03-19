Бразилиа, 19 марта 2022, 05:50 — REGNUM Против решения Верховного суда Бразилии заблокировать работу в стране мессенджера Telegram выступило министерство юстиции. Об этом глава ведомства Андерсон Торрес 18 марта сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.
По мнению министра, миллионы бразильских пользователей не должны пострадать в результате «единоличного решения» судьи Федерального верховного суда Александра де Мораеса.
Ранее судья де Мораес постановил в срок до 23 марта заблокировать работу мессенджера Telegram в республике. По его мнению, руководство мессенджера не выполнило необходимых требований бразильского законодательства, в том числе и по борьбе с распространением дезинформации.
Как сообщало ИА REGNUM, извинения Верховному суду Бразилии, принявшему решение о блокировке в стране мессенджера Telegram, принёс его разработчик Павел Дуров. Он попросил рассмотреть возможность отсрочки блокировки мессенджера на несколько дней, чтобы у команды была возможность исправить ситуацию, назначив представителя компании в Бразилии.
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