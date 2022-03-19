Бразилиа, 19 марта, 2022, 05:50 — ИА Регнум. Против решения Верховного суда Бразилии заблокировать работу в стране мессенджера Telegram выступило министерство юстиции. Об этом глава ведомства Андерсон Торрес 18 марта сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

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Андерсон Торрес «Я уже дал распоряжение разным отделам министерства юстиции немедленно проработать решение, которое позволило бы восстановить право народа на свободное использование социальной сети».

По мнению министра, миллионы бразильских пользователей не должны пострадать в результате «единоличного решения» судьи Федерального верховного суда Александра де Мораеса.

Ранее судья де Мораес постановил в срок до 23 марта заблокировать работу мессенджера Telegram в республике. По его мнению, руководство мессенджера не выполнило необходимых требований бразильского законодательства, в том числе и по борьбе с распространением дезинформации.

Как сообщало ИА REGNUM, извинения Верховному суду Бразилии, принявшему решение о блокировке в стране мессенджера Telegram, принёс его разработчик Павел Дуров. Он попросил рассмотреть возможность отсрочки блокировки мессенджера на несколько дней, чтобы у команды была возможность исправить ситуацию, назначив представителя компании в Бразилии.

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