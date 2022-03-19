19 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 11:39 — REGNUM Информация, согласно которой попавший под санкции Великобритании и Евросоюза миллиардер Михаил Фридман назвал себя пленником в Лондоне, а также заявил, что у него практически нет денег, даже на услуги уборщицы, вызвала бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 19 марта в социальной сети «ВКонтакте».

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«Блин. У меня тоже нет денег на уборщицу. Как же мы с Фридманом похожи. Простой человек, как мы все с вами», — издевается Вадим Г.

Многие пользователи не отнеслись с сожалением к Фридману, с которым случилось злоключение на территории Великобритании.

«Ну, ничего, сам приберётся. У него замок небольшой», — пишет Александр З.

«Вот же бедолага! Может быть, ему деньги собрать эсэмэсками? Хотели жить на Западе? Увы. Теперь живите так, как живёте. А дома сам уберётся. Я в него верю», — написал Сергей Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что Фридман зря пытается вызвать к себе жалость, потому что среди российского народа к нему нет особой симпатии.

«Мы его должны пожалеть? Я считаю, что его собственность в России должна либо приносить пользу государству, что подразумевает сохранение денег внутри страны, либо же быть закрыта, так как приносит пользу какому-то другому государству», — написал Сергей Х.

Часть людей полагает, что Лондон поступил несправедливо, лишая человека его средств и запрещая покидать территорию Великобритании.

«Странно читать такое. С одной стороны, у меня тоже нет денег на уборщицу. Как-то сама справляюсь. И огромное количество людей в мире делают уборку сами. Фридман сам пишет, что в молодости жил, мягко скажем, небогато. Справится. С другой стороны, мужик заработал (честно-нечестно, опустим) бабки. Это его деньги. Так почему какие-то страны возомнили себя вправе лишать его же денег? Лишать его права выехать из Лондона? Почему?» — задаётся вопросом Вера Л.

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Ряд пользователей указывает на то, что Фридман мог прислушаться к совету российского президента и не пытаться увозить свои миллиарды за рубеж, где их в результате у бизнесмена и отобрали.

«Их же предупреждали! Деньги должны храниться в стране и идти на её развитие. Мне лично этих персонажей вообще не жалко», — поделился своим мнением Михаил П.

«А его в России всё равно никто не ждёт. Пускай остаётся на своей новой Родине. Вон она как вас всех «русских олигархов» любит. Отпустить из своих объятий не может!» — отметил Игорь М.

Нашлись и те, кто усмотрел в заявлении миллиардера издёвку над российским народом, которому он обязан своим (или уже не своим) несметным состоянием.

«Прибедняться вдруг стали. Больше похоже на какую-то издёвку. Живут, ни в чём себе не отказывают. Ворочат миллиардами не пойми как заработанных денег и смеют ещё издеваться над людьми. Совести у таких бизнесменов нет. Возомнили себя боярами, а все вокруг у них якобы холопы», — пишет Александр С.

Напомним, 17 марта издание Bloomberg Businessweek опубликовало материал, согласно которому попавший под санкции Великобритании и Евросоюза миллиардер Михаил Фридман назвал себя пленником в Лондоне, а также заявил, что у него практически нет денег, даже на услуги уборщицы. Отметим, что после появления в санкционном списке бизнесмен покинул советы директоров «Альфа-банка», X5 Group и Veon (владеет российским «Вымпелкомом»).