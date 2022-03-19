Бразилиа, , 05:24 — REGNUM Извинения Верховному суду Бразилии, принявшему решение о блокировке в стране мессенджера Telegram, принёс его разработчик Павел Дуров. Об этом сам бизнесмен сообщил 18 марта в своём телеграм-канале.

Telegram Иван Шилов © ИА REGNUM

Как пояснил Дуров, постановление суда о блокировке мессенджера — это результат недопонимания, возникшего из-за пересылки электронных писем между корпоративными адресами и Верховным судом.

Дуров принёс извинения Верховному суду Бразилии и попросил рассмотреть возможность отсрочки блокировки мессенджера на несколько дней, чтобы у команды была возможность исправить ситуацию, назначив представителя компании в Бразилии.

Основатель Telegram аргументировал необходимость отсрочки тем, что мессенджер используют миллионы бразильцев для общения с семьёй и друзьями.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент БразилииЖаир Болсонаруназвал «печальным» решение бразильского верховного суда заблокировать мессенджер Telegram на территории страны.

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