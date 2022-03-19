Токио, , 05:18 — REGNUM Власти Японии планируют усилить защиту своих атомных электростанций (АЭС) развёртыванием вблизи них зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot PAC-3 производства США. Об этом со ссылкой на источники 19 марта сообщает газета Nikkei.

ЗРК С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

Отмечается, что поводом для возможного включения таких экстраординарных мер в стратегию национальной безопасности является ситуация вокруг атомных объектов на Украине, вызывающая у японского правительства «серьёзное беспокойство».

До последнего времени безопасность АЭС в Японии обеспечивалась комплексом мер по защите от террористических атак и стихийных бедствий. Она не регламентировала действия в случае атаки на АЭС во время вооружённого конфликта, в частности, с воздуха.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военнослужащие полностью контролируют ситуацию на Чернобыльской и Запорожской атомных электростанциях вместе с украинской охраной и работниками станций.

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