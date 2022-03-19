Тбилиси, 19 марта 2022, 19:50 — REGNUM Для судей в Грузии в очередной раз увеличатся суммы ежемесячно выплачиваемых премий, сообщает со ссылкой на организацию «Детектор растрат» 18 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».
Заработная плата судей общих судов колеблется от 4 000 до 7 000 лари (от $ 1244 до $ 2177) в месяц. В декабре 2021 года Высший совет юстиции Грузии принял решение увеличить ежемесячные доплаты судьям. Судьи будут получать с 2022 года от 2 500 до 3 500 лари (от $ 777 до $ 1 088) в качестве ежемесячной надбавки. Таким образом, ежемесячные доплаты судей увеличились на 1 250 лари ($ 388), а вместе с зарплатой достигнут 10 000 лари ($ 3 110) в месяц.
В 2019 году только 17% респондентов доверяли суду, этот показатель ухудшился по сравнению с 2017 годом на 7%. В 2019 году доверие к судебной системе было самым низким за последнее десятилетие. Согласно опросу 2020 года, только 6% респондентов считают, что суд полностью свободен от политического влияния. Финансирование судов общей юрисдикции постоянно увеличивается в течение многих лет, но доверие к самому суду ухудшается, сообщается в заявлении «Детектора растрат».