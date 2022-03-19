Тбилиси, , 19:50 — REGNUM Для судей в Грузии в очередной раз увеличатся суммы ежемесячно выплачиваемых премий, сообщает со ссылкой на организацию «Детектор растрат» 18 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Заработная плата судей общих судов колеблется от 4 000 до 7 000 лари (от $ 1244 до $ 2177) в месяц. В декабре 2021 года Высший совет юстиции Грузии принял решение увеличить ежемесячные доплаты судьям. Судьи будут получать с 2022 года от 2 500 до 3 500 лари (от $ 777 до $ 1 088) в качестве ежемесячной надбавки. Таким образом, ежемесячные доплаты судей увеличились на 1 250 лари ($ 388), а вместе с зарплатой достигнут 10 000 лари ($ 3 110) в месяц.

В 2019 году только 17% респондентов доверяли суду, этот показатель ухудшился по сравнению с 2017 годом на 7%. В 2019 году доверие к судебной системе было самым низким за последнее десятилетие. Согласно опросу 2020 года, только 6% респондентов считают, что суд полностью свободен от политического влияния. Финансирование судов общей юрисдикции постоянно увеличивается в течение многих лет, но доверие к самому суду ухудшается, сообщается в заявлении «Детектора растрат».