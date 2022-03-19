Москва, 19 марта, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Парки Москвы открывают весенние фотовыставки, где жители города смогут познакомиться с природой регионов России, а также увидеть уникальные артефакты музеев и памятники архитектуры. Об этом 19 марта сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Марина Захарова ИА REGNUM Россия

Увидеть снимки живописных мест России можно в парках «Музеон», «Сокольники», «Северное Тушино», «Кузьминки-Люблино», «Митино» и других местах.

«Посетить тематические выставки москвичи могут до конца апреля. На них представлены фотографии разных авторов, в том числе тех, кто ради интересных и запоминающихся кадров поднимался на вершины гор, использовал уникальные технологии съемки. В целом экспозиции посвящены природе, культуре и истории России», — сказала Сергунина.