Бразилиа, , 04:53 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал «печальным» решение бразильского верховного суда заблокировать мессенджер Telegram на территории страны. Об этом глава республики заявил в ходе выступления в городе Риу-Бранку.

Бразилия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Я получил новость, по меньшей мере печальную, о том, что решением одного единственного судьи в Бразилии будет заблокировано приложение Telegram», — заявил он.

При этом в канале бразильского президента в Telegram насчитывается более миллиона подписчиков. Сам Болсонару считает решение о блокировке мессенджера неприемлемым.

Ранее судья Федерального верховного суда Бразилии Александр де Мораес постановил в срок до 23 марта заблокировать работу мессенджера Telegram в республике. По его мнению, руководство мессенджера не выполнило необходимых требований бразильского законодательства, в том числе и по борьбе с распространением дезинформации.