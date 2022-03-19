Красноярск, , 04:49 — REGNUM В субботу, 19 марта, в Красноярске будет облачно с прояснениями, слабый снег, на дорогах гололедица, температура воздуха −4… −2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Весна идёт Марина Каширская © ИА REGNUM

В 08:40 на Театральной площади было — 8 °C.

Ночью с 19 на 20 марта ожидается до −8… −6 °C, облачно, без осадков.

Скорость западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 744 мм рт. ст.

В воскресенье, 20 марта, в Красноярске до −3… −0 °C, облачно, без осадков. Ночью — до −10… −6 °C.

В понедельник, 21 марта, в Красноярске ожидается до −2… +1 °C днём и до −8… −5 °C ночью. Облачно, без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 19 марта на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается порывистый юго-западный ветер до 17−22 м/с, метель.

19−21 марта в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

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