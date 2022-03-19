Киев, , 04:37 — REGNUM Потерю контроля вооружённых сил Украины над выходом к Азовскому морю подтвердили в минобороне страны. Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой украинского военного ведомства в Facebook.

Морской торговый порт в Мариуполе Mtu.gov.ua

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

В оперативной сводке украинского минобороны сказано, что российские войска достигли успеха в Донецком оперативном районе и лишили Украину выхода к Азовскому морю.

Стоит отметить, что в городах и других населённых пунктах Украины сложилась очень тяжёлая ситуация для мирного населения. Ответственность за это целиком и полностью несут власти Киева, которые не согласовывают гуманитарные коридоры для эвакуации жителей из городов. Кроме того, засевшие в городах украинские националисты не дают жителям покинуть города, удерживая их фактически в заложниках, как живой щит.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские военные готовы выпустить из Мариуполя засевших в городе нацистов и гарантировать им жизнь, если радикалы прекратят использовать детей как «живой щит».

Читайте ранее в этом сюжете: Российские военные готовы открыть шлюз для нацистов, засевших в Мариуполе