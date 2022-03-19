Вашингтон, 19 марта, 2022, 04:22 — ИА Регнум. Американский конвертоплан V-22 Osprey действительно потерпел крушение на севере Норвегии в ходе учений НАТО Cold Response, сообщили в пресс-службе Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

В ведомстве заявили, что к месту происшествия уже выдвинулись спасатели. При этом какие-либо подробности инцидента Пентагон не сообщил. Тем не менее в американском военном ведомстве пообещали предоставить детали произошедшего по мере поступления новой информации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о крушении военного самолета ВВС США на севере Норвегии. По предварительным данным, на борту находились четыре человека. Других подробностей произошедшего не сообщалось.