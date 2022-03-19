Токио, 19 марта, 2022, 04:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время визита в Индию намерен обсудить с премьер-министром Нарендрой Моди ситуацию, сложившуюся в связи с проведением Россией военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, а также сотрудничество в рамках Quad. Об этом Кисида 19 марта заявил журналистам перед вылетом из Токио.

Иван Шилов ИА REGNUM Кисида Фумио. Премьер-министр Японии

По его словам, действия России уже привели к изменению мирового порядка.

Фумио Кисида «Такого одностороннего изменения статус-кво никогда нельзя допускать в Индо-Тихоокеанском регионе. В ходе визита мы обменяемся мнениями и поработаем вопросы, связанные с ситуацией на Украине».

Кисида также намерен обсудить Моди сотрудничество в рамках Четырёхстороннего диалога по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue, Quad) и запланированный в Токио саммит глав Quad (США, Индии, Австралии и Японии).

После завершения визита в Индию Кисида проведёт в Камбодже переговоры с премьер-министром Хун Сеном.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Фумио Кисида с 19 по 21 марта совершит рабочую поездку в Индию и Камбоджу, где проведёт переговоры со своими зарубежными коллегами.