Киев, , 04:09 — REGNUM Время восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины уже настало. Такое заявление 18 марта сделал президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Комментируя переговоры украинской и российской делегаций Зеленский заявил, что пришло время встречаться, говорить, и восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины.

По мнению Зеленского, содержательные переговоры о мире являются для России единственным шансом уменьшить вред, причинённый ошибочными, по мнению Зеленского, действиями.

Напомним, после начала спецоперации России на Украине состоялось уже три раунда переговоров в Белоруссии. В настоящее время переговоры идут ежедневно по видеосвязи. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, заявил, что Москва и Киев находятся «на полпути» по вопросу демилитаризации Украины в рамках идущего переговорного процесса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам Мединского, украинская и российская делегации достигли максимального сближения позиций по вопросу о членстве Украины в НАТО.

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