Тбилиси, , 19:41 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 18 марта на своей странице в «Фейсбуке» потребовал расследования пролёта самолёта Ил-76 ВКС России над территорией Грузии.

Самолёт Ил-76 Mil.ru

«Правительство Грузии должно немедленно объяснить, как российские военные самолеты использовали воздушное пространство Грузии. Если это действительно произошло без их разрешения, то они должны громко протестовать и направить ноту в Россию через посольство Швейцарии. В противном случае это будет рассматриваться как участие в боевых действиях против Украины на стороне России. Юридически ни один самолет не может проходить через воздушное пространство другой страны без разрешения, данного конкретно этой страной», — написал Саакашвили.

18 марта самолёт Ил-76 ВКС России вылетел из Москвы, а затем направился через воздушное пространство Грузии в Армению, в аэропорт Еревана. С какой целью российский самолёт вылетел в Ереван и почему он пересек воздушное пространство Грузии, неизвестно. Также неизвестно, выдало ли грузинское правительство разрешение на пролёт через воздушное пространство Грузии.