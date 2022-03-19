Вашингтон, , 04:04 — REGNUM Экс-работница американской корпорации Google подала в суд с обвинениями в расовой дискриминации по отношению к неграм в компании, сообщает агентство Reuters со ссылкой на исковое заявление.

Google Barabas

Согласно документу, Google якобы отдает предпочтение белым мужчинам, а негров отправляет на низкоквалифицированную работу. При этом, утверждает женщина, чернокожим приходится сталкиваться и с неприятием со стороны других сотрудников. Кроме того, негров чаще вызывают на допросы в службу безопасности корпорации.

Сама Google от официальных комментариев воздержалась. Ранее подобные жалобы в адрес корпорации уже поступали в суды США. В частности, в 2021 году в Google расследовали случаи домогательств до сотрудниц.