Вашингтон, 19 марта, 2022, 03:49 — ИА Регнум. Успешный визит президента Сирии Башара Асада в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) вызвал у США «глубокое разочарование». Об этом со ссылкой на главу пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса 19 марта сообщает агентство Reuters.

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Как следует из заявления Прайса, Госдеп призывает потенциальных партнёров Сирии учитывать якобы антинародную внутреннюю политику, проводимую Асадом в течение последних десяти лет.

Острая реакция американского внешнеполитического ведомства прямо связана с заявлением наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, который назвал Сирию основной опорой безопасности арабов и поддержал её территориальную целостность и стабильность.

Напомним, Сирия и ОАЭ в декабре 2018 года восстановили дипломатические отношения. При этом власти ОАЭ официально признали ошибкой приостановку с 2011 года членства САР в Лиге арабских государств.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Сирии Башар Асад в ходе выступления перед преподавателями и сотрудниками сирийских образовательных учреждений заявил, что дискриминация в адрес России, которую осуществляет Запад, не имеет прецедентов в мировой истории.

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