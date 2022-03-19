Гонконг, Китай, , 03:30 — REGNUM Санкции западных стран против России могут вынудить другие страны отказаться от хранения своих валютных резервов в долларах и евро, заявил эксперт по макроэкономике и финансовым рынкам Нил Кимберли в своей статье для китайской газеты South China Morning Post.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Западные санкции, отрезающие Москву от ее валютных резервов, дают Китаю мощный стимул к тому, чтобы отказаться от доллара и евро, и могут подтолкнуть другие страны последовать этому примеру», — заявил эксперт.

По его словам, российские финансовые учреждения стремились в последние годы снизить количество резервных средств в долларах, Центробанк наращивал хранение средств в евро, золотое и юанях. При этом антироссийские санкции стали опасным прецедентом для других стран, которые могут задуматься об отказе от американской или европейской валюты.

Кимберли считает, что на фоне антироссийских санкций возможен рост популярности китайского юаня в качестве резервной валюты. Он не исключил, что Пекин также может начать диверсификацию своих резервов и постепенный уход от доллара США.