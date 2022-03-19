Тбилиси, 19 марта, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, сейчас находящийся в грузинской тюрьме, 18 марта на своей странице в «Фейсбуке», выразил своё желание отправиться на Украину для участия в боевых действиях.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

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«Очень печальный факт — погибли два грузинских добровольца. Хочу призвать всех, кто едет на Украину — если у вас нет военной подготовки, не вступайте в вооруженное подразделение. Помощь многих других видов можно оказать и на месте. Помощь экстренным службам, медицинским бригадам. Выход на передовую требует совсем другой подготовки. Был бы я там, пошел бы на фронт, потому что два года я служил в армии и тоже прошел курс резервистов в Грузии», — написал Саакашвили.

Он также назвал двух убитых «грузинскими героями» и потребовал, что власти Грузии посмертно наградили их боевыми наградами.

Напомним, что убитые 17 марта на территории Киевской области Давид Ратиани и Гия Бериашвили были бывшими спецназовцами, а сам экс-президент Саакашвили служил контролёром паспортно-визового контроля на КПП в Чопе и киевском аэропорту «Борисполь».