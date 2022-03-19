Париж, 19 марта, 2022, 03:20 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Франции, Армении и Азербайджана Жан-Ив Ле Дриан, Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов 18 марта обсудили по телефону развитие процессов в Нагорном Карабахе и ситуацию, сложившуюся в связи с проведением Россией спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИД Франции.

(сс) The Official CTBTO Photostream — 2019 Comprehensive Test-Ban Treaty Article XIV Conference Министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан

Как следует из заявления внешнеполитического ведомства, касаясь ситуации в Нагорном Карабахе, Ле Дриан «выразил озабоченность в связи с недавним всплеском инцидентов на местах и призвал использовать все имеющиеся средства для снижения напряжённости».

пресс-служба МИД Франции «Он подчеркнул важность контактов между заинтересованными сторонами для восстановления недавно повреждённой газовой сети, снабжающей население Нагорного Карабаха».

Ле Дриан подтвердил готовность Франции содействовать переговорам между Арменией и Азербайджаном по мирному договору и приветствовал недавний визит Мирзояна в Турцию, нацеленный на нормализацию отношений между ними. Ле Дриан также приветствовал направление Азербайджаном гуманитарной помощи на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан провёл переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.