Вашингтон, , 03:19 — REGNUM Глава Госдепа США Энтони Блинкен обсудил с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой поставки оружия и гуманитарной помощи Киеву, заявил глава пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс в официальном сообщении.

США и Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Госсекретарь подчеркнул, что США активно предоставляют поддержку народу Украины за счет помощи в сфере безопасности, гуманитарной и экономической помощи», — заявил он.

Также Блинкен заявил, что Вашингтон и дальше будет отстаивать «суверенитет и территориальную целостность Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что любые грузы с оружием для Киева, прибывающие на украинскую территорию, станут законной целью для российских вооруженных сил. Также он заявил, что Россия не допустит поставок киевским властям российских зенитно-ракетных комплексов С-300 из других стран.