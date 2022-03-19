Нью-Йорк, США, , 02:54 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 18 марта — последнего рабочего дня недели — ростом, продолжая компенсировать заложенный ранее в котировки негатив. Больше других прибавил Nasdaq.

Фондовая биржа США Rafael Matsunaga

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 274,17 пункта (0,80%), до уровня 34 754,93 пункта. S&P 500 подорожал на 51,42 пункта (1,17%), до уровня 4463,09 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 279,06 пункта (2,05%), до уровня 13 893,84 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $2,01 (1,95%), до уровня $104,99 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 17 марта ростом на фоне итогов заседания ФРС и получения держателями российских суверенных облигаций купонных выплат в долларах США.

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