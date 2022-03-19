Белград, , 02:36 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич заявил, что на фоне существующих мировых цен поставки в Сербию российского газа осуществляются «практически бесплатно». Об этом он 18 марта сказал в эфире сербского телеканала TV PRVA.

Александр Вучич Medija Centar Beograd

По словам Вучича, цена, которую Сербия платит за шесть миллионов кубометров газа ежедневно, является «минимальной ценой».

Александр Вучич «Как будто бесплатно получаем, $270 за одну тысячу кубометров — это практически бесплатно, имея в виду, что сегодняшняя цена на бирже — $1160».

Вучич подтвердил озвученные ведущей программы данные, согласно которым Сербии, при общем бюджете страны €14 млрд, при биржевых ценах пришлось бы заплатить за газ €6 млрд, что совершенно невозможно.

Александр Вучич «Мы бы этого не выдержали. Никто не может это выдержать».

Напомним, по итогам ноябрьских переговоров цена $270 за одну тысячу кубометров газа сохраняется за Сербией на шесть месяцев — до мая 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Сербии Александр Вучич осудил двойные стандарты Запада в отношении Украины и Косово и различную трактовку принципа территориальной целостности, а также давление на Белград с требованием ввода санкций против России.

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