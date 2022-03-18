Белград, 19 марта, 2022, 02:36 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что на фоне существующих мировых цен поставки в Сербию российского газа осуществляются «практически бесплатно». Об этом он 18 марта сказал в эфире сербского телеканала TV PRVA.

Medija Centar Beograd
Александр Вучич

По словам Вучича, цена, которую Сербия платит за шесть миллионов кубометров газа ежедневно, является «минимальной ценой».

«Как будто бесплатно получаем, $270 за одну тысячу кубометров — это практически бесплатно, имея в виду, что сегодняшняя цена на бирже — $1160».
Александр Вучич

Вучич подтвердил обнародованные ведущей программы данные, согласно которым Сербии, при общем бюджете страны €14 млрд, при биржевых ценах пришлось бы заплатить за газ €6 млрд, что совершенно невозможно.

«Мы бы этого не выдержали. Никто не может это выдержать».
Александр Вучич

Напомним, по итогам ноябрьских переговоров цена $270 за одну тысячу кубометров газа сохраняется за Сербией на шесть месяцев — до мая 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Сербии Александр Вучич осудил двойные стандарты Запада в отношении Украины и Косово и различную трактовку принципа территориальной целостности, а также давление на Белград с требованием ввода санкций против России.