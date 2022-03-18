Вучич: российский газ Сербия получает «практически бесплатно»
Белград, 19 марта, 2022, 02:36 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что на фоне существующих мировых цен поставки в Сербию российского газа осуществляются «практически бесплатно». Об этом он 18 марта сказал в эфире сербского телеканала TV PRVA.
По словам Вучича, цена, которую Сербия платит за шесть миллионов кубометров газа ежедневно, является «минимальной ценой».
Вучич подтвердил обнародованные ведущей программы данные, согласно которым Сербии, при общем бюджете страны €14 млрд, при биржевых ценах пришлось бы заплатить за газ €6 млрд, что совершенно невозможно.
Напомним, по итогам ноябрьских переговоров цена $270 за одну тысячу кубометров газа сохраняется за Сербией на шесть месяцев — до мая 2022 года.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Сербии Александр Вучич осудил двойные стандарты Запада в отношении Украины и Косово и различную трактовку принципа территориальной целостности, а также давление на Белград с требованием ввода санкций против России.