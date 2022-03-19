Ирпень, , 02:25 — REGNUM Во время боёв в городе Ирпень были убиты два гражданина Грузии, принимавшие участие в военных действиях на стороне ВФУ, сообщает 18 марта грузинский телеканал «Мтвари архи».

Наёмники Цитата из к/ф «Псы войны». Реж. Джон Ирвин. 1980. США — Великобритания

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Стали известны имена убитых, это — Давид Ратиани и Гия Бериашвили. Оба они являлись бывшими спецназовцами грузинской армии и вошли в состав так нызываемого «иностранного легиона». Их смерть наступила в результате артиллерийского обстрела. Ещё один грузинский боевик был ранен. Также вместе с ними был ранен французский снайпер-«доброволец». Труп Бериашвили удалось вынести и сейчас он находится в прозектуре, а труп Ратиани — нет.

«Мы услышали об этом случайно. Один из французских снайперов, который как-то вышел, сказал нам, что убили грузин. Мы сняли нашу группу с другой точки, как только услышали про грузин и побежали туда, фактически за 60 километров. Была уже ночь, и началась массированная бомбардировка. Утром опытным грузинам из другого батальона удалось добраться до первого убитого. К сожалению, не смогли добраться до второго, но мы его вытащим», — сказал грузинский боевик Вано Надирадзе.

Член семьи убитого Бериашвили сказал, что тот обладал большим боевым опытом, и уехал на Украину примерно две недели назад.

Лидер грузинской парламентской оппозиции Хатия Деканоидзе призвала правительство и президента Грузии присвоить убитым звание героя и похоронить их с воинскими почестями на территории Грузии.

Напомним, что отряд грузинских боевиков был создан в Донбассе ещё в 2014 году. Сейчас на Украине воюют два грузинских отряда, один в Донбассе, а другой под Киевом. С 2014 года известно по меньшей мере о восьми убитых в боевых действиях на Украине гражданах Грузии.